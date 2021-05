LIVE – Fiorentina, Commisso in conferenza: “Voglio un allenatore vincente. Vlahovic? Intendo tenerlo”

Ecco le parole in conferenza stampa del presidente della Fiorentina:

Commisso: Ribery? “Non so ancora cosa faremo con lui”

Commisso: Vlahovic? “Molte persone hanno criticato Dusan perché volevano mandarlo via a farsi le ossa… io non l’ho mai pensato. Da quando Vlahovic fece gol al Benfica mi fece una grande impressione. Noi vogliamo tenerlo e accontentarlo, negli ultimi 2-3 mesi abbiamo avuto vari incontri, a fine stagione darò una risposta su quello che si deve fare con lui. Ma ho intenzione di tenerlo”.

Commisso: Sulla Superlega e ancora sull’allenatore… “Su Infantino dietro la Superlega non so nulla, ma le leggi della Fifa devono essere uguali per tutti. Non ci può essere un campionato chiuso in America e aperto in Europa. Son venuto qui in Italia perché mi piace questo sistema. Che allenatore voglio? Uno che vince!”

Commisso: Che Fiorentina dovete aspettarvi l’anno prossimo? “Tre mesi fa i giornalisti avevano detto che si doveva ristrutturare tutta società… al momento non abbiamo ancora un nuovo allenatore. Su chi sarà l’allenatore e come sarà fatto la nuova squadra, lo dirò nel prossimo futuro, quando la stagione sarà conclusa. Oggi non posso dire chi resterà o andrà via”.

Commisso: “E’ da tempo che non mi espongo. Adesso è il momento di tornare in America e voglio farlo ringraziando prima Beppe Iachini per il suo lavoro svolto. Quest’anno ci ha salvato ancora e credo che tutti debbano ringraziarlo. Spero un giorno che i fiorentini gli dedichino una statua al Piazzale Michelangelo.”