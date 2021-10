Come sta fisicamente la squadra e in particolare Arnautovic?

“La squadra sta bene, Arnautovic un po’ meno. Per Marko vediamo oggi in allenamento come andrà, ma non sono molto fiducioso. Poi faremo comunque qualche cambio perché c’è bisogno, ma sono sereno perché chi giocherà lo farà bene”.

La conferenza stampa di Napoli-Bologna da parte del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic.

Fonte: TMW