Fine secondo quarto

-Sassari tenta il rientro, ma Rich da tre riporta Napoli a distanza di sicurezza (37-43)

-Pargo da tre porta Napoli sul +8 (32-40)

-Botta e risposta tra Sassari e Napoli in questa seconda parte del secondo quarto (32-37)

-Sassari prova a riavvicinarsi, ma Napoli con Zerini tiene a distanza i padroni di casa (29-33)

-Ancora Parks! Stavolta da due (25-31)

-Parks da tre! (25-29)

-Diversi errori da ambo le parti. Napoli però è più imprecisa e Sassari recupera terreno (25-26)

-Napoli inizia bene il secondo quarto con un canestro di Parks (18-22)

Fine primo quarto

-Sul finale di quarto arriva il sorpasso Napoli! (18-20)

-Break favorevole per Napoli: arriva il pari (18-18)

-Zerini prova a riportare Napoli in partita, ma Sassari è in inerzia favorevole (18-13)

-Sassari prova la fuga portandosi sul +8, ma Rich con una tripla fa rimanere Napoli a contatto (15-10)

-Zerini appoggia a canestro (9-7)

-Bendzius si carica Sassari sulle spalle. Parziale aperto di 5-0 (9-5)

-Parte subito molto tirata la gara con entrambe le squadre che iniziano immediatamente punto a punto (4-5)

Inizia la partita

Benvenuti alla diretta testuale del match tra Banco di Sardegna Sassari e Ge.vi Napoli Basket, valida per la 9a giornata di Serie A. Napoli che attualmente occupa l’8° posto in campionato con 4 vinte e 4 perse. Una sconfitta in più a fronte di una vittoria in meno invece per Sassari.