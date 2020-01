Lobotka, parla l’entourage: “Siamo tutti felici di essere al Napoli. Esordio? Spetta a Gattuso”

rage di Lobotka, Pawel Zimonczyk, ha rilasciato un’intervista al corriere polacco Sport parlando in merito al suo assistito.

“Credo che il trasferimento di Lobotka sia stato molto costoso anche per via del Celta Vigo. Nemmeno il Valencia pagò così tanto per Maxi Gomez. Questo è quello più alto per il Celta. Ma posso assicurare che tutte e tre le parti in causa sono soddisfatte“.

“ Si, inutile negare che Hamsik abbia contribuito nella scelta finale. Tante squadre volevano Stanislav che non ha mai dubitato però di scegliere Napoli. L’ex leggenda azzurra ha solo parlato bene del club e della città. Probabilmente qui nessuno ti chiederà se può fare una foto con te, ma saranno già pronti a registrare l’intero video. Anche questo è il bello di una città come questa“.

“Zielinski è un calciatore fenomenale, fortuna che Stanislav non debba competere con un centrocampista come lui ma debba cooperare. Credo sia molto più semplice per entrambi“.

”Anche Milik è un calciatore fantastico, ho saputo che nel primo allenamento i due hanno da subito dimostrato ottima intesa e messo in mostra buoni contatti. Spero che questa connessione fra i due possa continuare“.

“Lobotka potrebbe già esordire con la Fiorentina nella partita di sabato, ma non so cosa accadrà. Le scelte spettano a Gattuso e nessuno può sapere meglio di lui quel che occorre fare. Tra una settimana gli azzurri saranno contro la Juventus, poi ci saranno i preparativi per la gara contro il Barcellona. Gare come queste hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore dei partenopei“.