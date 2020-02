Longo: “Siamo in un momento simile a quello vissuto dal Napoli qualche mese fa”

L’allenatore del Torino Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È normale che siamo preoccupati, veniamo da un filotto molto negativo. Volevamo fare una partita diversa, avevamo approcciato molto bene, poi abbiamo concesso troppo campo ad una squadra come il Napoli che ha grande qualità, abbassandoci così tanto era difficile poi essere propositivi. Ci prepareremo al meglio per affrontare una settimana molto importante per noi. È una squadra che ha perso fiducia, tranquillità e autostima, si è ritrovata in una situazione che voi conoscete, è simile a quella che avete vissuto a Napoli, col lavoro di Gattuso poi si è invertita la rotta, lo faremo a partire dalle prossime gare. Non ho paura di retrocedere, sono consapevole che bisogna lottare, abbiamo solo cinque punti di vantaggio sulla zona calda, siamo nella bagarre e siamo pronti a fare di tutto per raggiungere quest’obiettivo. Credo che il Napoli stava sicuramente meglio di noi, siamo in un momento in cui stiamo cercando di alzare il livello d’intensità e fisicità della squadra dando dei ritmi più alti a questa squadra, è normale ci sia un aspetto psicologico importante. Nel finale, quando la squadra non aveva nulla da perdere, è sembrata rivitalizzata. Posso essere soddisfatto della prestazione di tutta la squadra, parlare di una bocciatura per Belotti e Zaza è esagerato ma abbiamo bisogno di un equilibrio che ho visto in pochi tratti, per reggere i due attaccanti abbiamo bisogno di migliorare”

Dal nostro inviato al San Paolo Ciro Troise