Luigi De Laurentiis: “Multiproprietà? Già consapevoli del problema, spero di non abbandonare mai il Bari”

Intervenuto ai microfoni di Telebari, il presidente del Bari e figlio di Aurelio, Luigi De Laurentiis, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Contagi Covid? Per me è stata una notizia terribile, ma da presidente devo trasmettere buone sensazioni a tutti. Cosa avremmo potuto fare di diverso? Abbiamo a che fare con una variante contagiosissima, che a volte riesce persino a contagiare chi si è fatto due dosi di vaccino. Con il senno di poi si può dire ogni cosa.

Noi ci stiamo già organizzando su Bari per creare un hub vaccinale per i nostri calciatori. D’accordissimo al 100 per cento anche con il green pass per tutelarci.

Multiproprietà nel calcio? Quando abbiamo deciso di prendere il Bari, eravamo già consapevoli del problema, ma noi ci siamo ugualmente accollati un investimento importante come questo. Aspettiamo i verdetti della Figc per dare delle risposte. lo spero di non dovere mai abbandonare questa città e questa squadra. Ci ho messo tanto impegno, oltre che investimenti“.