Mancini: “Lorenzo per noi è insostituibile. Mi aspettavo di più dal Napoli, pensavo fosse il suo anno”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

“Due sole partite per Emerson con il Chealsea: un po’ poco ma il Napoli lo vuole.

Vediamo. Se riuscisse a trovare spazio in Italia, in un grande club, sarebbe il massimo.

Anche Zaccagni potrebbe finire al Napoli.

Per lui è un discorso diverso da Emerson. Per un giocatore giovane è più importante la certezza di giocare che il grande club”

In Genere si fa fatica a ripetere in Nazionale ciò che riesce nel club. Insigne è il contrario: raramente nel Napoli è stato dominante come nelle ultime prove con l’Italia.

Per noi Lorenzo è unico. Per come lega la squadra è il giocatore meno sostituibile.

Altre osservazioni alle spalle di Milan, Inter e Juve ?

Dal Napoli mi aspettavo di più, pensavo fosse il suo anno. Mi piace la Roma: giovani e di qualità. Occhio all’Atalanta sembra essere ripartita e alla solita Lazio. Vedo un gruppo compatto in testa.