Manna a DAZN: “Raspadori? Non vogliamo privarci di giocatori forti”

Giovanni Manna, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Torino: “Affrotare il Torino non è mai semplice come non lo è affrontare nessuno. Non stiamo guardando la classifica, cerchiamo di crescere e migliorare di domenica in domenica, siamo concentrati solo su noi stessi, è importante vincere per crescere in consapevolezza e autostima. Che tipo di difensore cerchiamo a gennaio? Siamo contenti della rosa che abbiamo, siamo coperti, abbiamo due giocatori per ruolo, non gocando le competizioni europee la turnazione non è come alcuni giocatori potrebbero auspicare. Se ci saranno opportunità le andremo a cogliere, non siamo alla ricerca spasmodica di giocatori, non siamo focalizzati sul mercato in questo momento. Raspadori? Non giocare ogni tre giorni penalizza nella gestione della rosa, giocando ogni tre giorni devi alternare. Raspadori è un giocatore in cui crediamo, ora sta trovando meno spazio, questo dimostra il valore della nostra rosa, non vogliamo privarci di calciatori forti. Sul mercato possono succedere delle dinamiche, ma noi non vogliamo indebolire la rosa. Jack è centrale anche se sta trovando meno spazio”.