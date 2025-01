Manna a Sky: “Kvara ha rifiutato di giocare la scorsa settimana. Garnacho? Dico…”

Nel prepartita di Atalanta Napoli Giovanni Manna ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole:

“La squadra ha reagito bene all’addio di Kvara. Il mister è capace di isolare l’intera squadra. Già la scorsa settimana non ha voluto giocare la partita. Dovete chiede a Kvara quello che vuole dire. Il giocatore ha chiesto di andare via. Stavamo lavorando sul rinnovo, ma non era semplice. Eravamo ben indirizzati. Scelta obbligata, visto che le richieste di Kvara erano troppe alte per il nostro livello attuale. Auguriamo a Kvicha il bene possibile, ma ora rimaniamo sul Napoli. Kvicha fa parte del passato, ora pensiamo al futuro”.

“Garnacho? Stiamo facendo delle valutazioni. Alejandro è un giocatore importante, ma non è nostro. Stiamo valutando, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia. Ma sappiamo che c’è aspettativa, vista la forza del giocatore che è andato via. Cercheremo di farci trovar pronti, ma alle condizioni del Napoli. David Neres? Non è giocatore che scopriamo oggi, l’ho abbiamo preso per rinforzare con Khvicha. Può giocare sia a destra che sinistra”.