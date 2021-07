Mario Rui, l’agente: “Niente Turchia, farà un grande campionato con il Napoli”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato cosi Mario Giuffredi, agente del calciatore azzurro Mario Rui. Ecco le sue parole:

“Mario Rui? Rimarrà a Napoli, non va in Turchia, la verità è che ha sofferto delle incompatibilità con Gattuso. Farà un grande campionato con il Napoli. Galatasaray? Dipende dall’offerta. Il club ha fatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto che non era appropriata per noi e per il club. Atletico Madrid su Di Lorenzo? Ci stavamo già parlando in passato, ammirazione vecchia e magari lo riprende in considerazione con maggiore convinzione”.