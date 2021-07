Mario Rui, l’agente: “Non ha paura, resterà anche con un altro terzino sinistro”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi Mario Giuffredi, agente del terzino azzurro Mario Rui. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha semplicemente messo tutti i suoi calciatori sul mercato come disse De Laurentiis, compreso Mario Rui. Ci sono stati sondaggi da alcune squadre turche ma sono nati e finiti lì. In questo momento gli accordi economici e il gradimento non ci sono. Storia nata e finita, credo che Mario Rui resterà a Napoli.

E se arriva un altro esterno sinistro?

“Quando giochi in una squadra importante come il Napoli non ci può essere un solo titolare, ci può essere competizione e concorrenza. Il calcio è competizione, anche io ogni giorno sono in competizione con altri agenti. Chi ha paura non può stare a certi livelli e Mario Rui non ne ha, dimostrerà il suo valore a Napoli come ha fatto finora”.