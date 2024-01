L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Lazio-Napoli. Ecco quant0 sottolineato da IamNaples.it

“Sono contento perchè ho visto una squadra con la S maiuscola che quando perde una palla cerca di recuperarla subito, ha avuto il possesso palla superiore a quello della Lazio. Sono contento di ragazzi come Demme, a volte la squadra era un po’ sfilacciata, si giocava bene ma la squadra s’allungava. Mancavano giocatori importanti per attaccare di più la profondità, non dimentichiamoci che contro una squadra così forte abbiamo ritrovato la compattezza di squadra, prima, quando sono arrivato, si vedeva a tratti. Sono arrivato a stagione in corso, sappiamo la storia del Napoli. Quando si vince uno scudetto dopo tanti anni, è difficile ripetersi. Sono successe tante cose: infortuni, gente che deve andare via. Oggi ritroviamo un bel Napoli, una squadra con la S maiuscola, si è vista la voglia di soffrire. Oggi abbiamo giocato con i reparti corti, non è da poco avere più possesso palla, ci è mancata la rifinitura per avere qualche palla-gol in più. Ho avuto anch’io una bella sensazione su Ngonge, è un ragazzo che giocava per una squadra non di altissima classifica, viene a Napoli con altri giocatori, ci sta dargli il minutaggio che ha avuto. Sicuramente avrà più spazio se continuerà così”

A cura di Ciro Troise