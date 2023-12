Mazzarri: “Fino alla seconda espulsione abbiamo giocato meglio della Roma”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È vero che creiamo poche palle-gol rispetto a quanto palleggiamo, undici contro undici meritavamo più dell’avversario. C’era un mucchio selvaggio, non si è fatto gol, dentro l’area di rigore abbiamo inciso poco. Se gli interpreti rientrano dopo un infortunio e bisogna farli giocare, si accetta che non siano al top. In undici contro undici, dieci contro undici abbiamo fatto più della Roma, in certi reparti non siamo brillanti. Se sono arrivato perchè c’erano dei problemi, avevano perso contro l’Empoli, poi c’è stato un calendario complicato. Se non ti gira anche un po’ bene, è normale che in queste condizioni fai un po’ di fatica. C’è da migliorare la finalizzazione. Lobotka ha preso una botta, vedremo Natan domani all’allenamento. Non ho avuto tempo di verificare”

Dal nostro inviato all’Olimpico Ciro Troise