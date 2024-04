Mazzocchi a DAZN: “Non è un buon momento per me e per la squadra”

Pasquale Mazzocchi, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro l’Empoli: “Contestazione? Sono tifosi che fanno sacrifici per stare vicino alla squadra ed è giusto dopo tante gare che non sono andate come volevamo, dare loro soddisfazione ed ascoltare cosa ci dicono. Come ho trovato la squadra quando sono arrivato e come la vedo ora? Sono arrivato quando è arrivato il secondo allenatore e si percepiva che la squadra fosse in difficoltà. Sto cercando di mettere entusiasmo negli allenamenti, alzare l’intensità per far sì che gli undici che vanno in campo la domenica diano il massimo. Non è un buon momento nè per me che per la squadra. Stando fuori soffro tanto, per me oggi era un’occasione importante ma ieri sera non sono stato bene e col mister abbiamo deciso di non partire dall’inizio poi nel secondo tempo il mister mi ha chiesto come andava e gli ho dato l’ok per entrare”.