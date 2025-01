Il Napoli primo in classifica, lavora sul mercato per rinforzare il gruppo a disposizione di Conte. Per Fazzini fantasista dell’Empoli, il club offre 15 milioni bonus compresi. C’è da superare la concorrenza della Lazio che si è mossa in anticipo, ma la formula proposta dalla società biancoceleste, prestito oneroso per un anno e mezzo, non convince l’Empoli. E il ds Manna sta provando a sfruttare questa situazione per piazzare il colpo.