Mediaset – Napoli, nessuna offerta ufficiale del PSG per Kvara: azzurri su Zhegrova

L’entourage di Kvaratskhelia è andato in avanscoperta col Napoli, incontro con il direttore sportivo Manna e discorso di questo tipo: “Il Psg vuole Kvara”. Il club parigino ha già un accordo con l’attaccante georgiano da 8 milioni di euro all’anno a salire per 5 stagioni. Manna ha riportato quanto riferito da Jugeli, agente del georgiano, al presidente De Laurentiis la cui risposta è stata: se ne può cominciare a parlare per 90 milioni cash e in un’unica soluzione. Niente contropartite tecniche.

Al momento però nessuna Pec proveniente dalla società francese è arrivata al numero del Napoli. Da parte sua ADL non sposta di una virgola la sua offerta di rinnovo a Kvaratskhelia, 6 milioni sino al 2029 più bonus per traguardi non preventivati a inizio stagione e clausola rescissoria compresa tra gli 80 e 90 milioni. Il Psg vuole Kvaratskhelia ma deve presentare un’offerta da 90 milioni. Che, ribadiamo, a oggi non è ancora arrivata. La trattativa partirà quando e se questa offerta arriverà concretamente. Attenzione anche alla Premier League: il Manchester United, pronto a offrire a Kvara 8 milioni più uno di bonus, segue l’evolversi della situazione.

Il sostituto di Kvara? Il Napoli lo ha individuato in Zhegrova, esterno del Lille, che per cedere il suo talento chiede una cifra monstre molto superiore a quelle da 50 milioni che circolano in questo momento. Anche perché il Lille, sapendo della disponibilità economica del Napoli con l’eventuale cessione del georgiano, intenderebbe monetizzare quanto più possibile.

