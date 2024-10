Nonostante non sia disponibile per la trasferta di questa sera contro il Milan, Lobotka potrebbe essere vicino al rientro in campo. Il centrocampista del Napoli sta continuando il recupero dall’infortunio a Castel Volturno e da parte dello staff medico ci sarebbe un cauto ottimismo: non è da escludere una sua convocazione per il match contro l’Atalanta in programma domenica alle 12:30. Le sue condizioni, comunque, verranno valutate giorno per giorno.