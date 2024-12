Meret: “Siamo contentissimi per Jack, è giusto che voglia giocare di più”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Venezia. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Siamo stati bravi a gestire la gara, ad avere pazienza soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo creato diverse occasioni e non siamo riusciti a segnare. Non siamo riusciti a concretizzare dopo le prime occasioni, abbiamo concesso pochissimo a loro tranne qualche ripartenza, poi abbiamo fatto gol con Jack, siamo contenti della vittoria. Abbiamo creato diverse occasioni, preso un palo, abbiamo mantenuto l’equilibrio senza andare all’arrembaggio. Jack è un giocatore di grandissima qualità, non sta trovando grandissimo spazio, è un ragazzo che mette sempre quello che ha in campo, siamo contentissimi per il suo gol, per un attaccante è importante, un momento di gioia. È normale che un giocatore così importante voglia giocare di più, sotto l’aspetto difensivo dobbiamo continuare così con grande compattezza, organizzazione, è più facile vincere le partite così quando non si subisce gol”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise