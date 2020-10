Mertens a Sky: “Il nuovo ruolo mi diverte molto. Osimhen? Se paghi tanto per un giocatore credo che qualcosa sa fare”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così l’attaccante del Napoli Dries Mertens. Ecco le sue parole:

“Se vogliamo continuare a fare il nostro lavoro dobbiamo convivere col Covid, questa situazione è uguale per tutti anche al di fuori del calcio”.

Sulla nuova posizione: “Mi diverto, mi devo ancora adattare un po’. Come posizione rispetto a quella di attaccante non cambia tanto. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo continuare, perché non finisce qua. Mi piacciono gli allenamenti, il mister chiede tanto ai calciatori e vedo i giocatori crescere tanto. E’ quello che può fare la differenza non solo per quest’anno ma anche per il futuro. Speriamo che lui rimanga col suo staff, così possiamo crescere ancora”.

Su Osimhen: “Se paghi tanti soldi per un giocatore credo che qualcosa sa fare. La cosa più bella è che può crescere ancora tanto. Ha fame e dopo gli allenamenti ha voglia di imparare e di esserci. E’ un ragazzo molto umile”.