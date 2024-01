Mertens: “Sto pensando di lasciare il calcio, non vedo l’ora di avere più libertà”

Annuncio a sorpresa di Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, ora al Galatasaray, al programma al VTM ‘Sergio Over de Grens’. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport: “Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d’altra parte non vedo l’ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario, perché il mio corpo ha bisogno di andare avanti. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi passare un giovane compagno di squadra. Questo mi dà fastidio, perché non è divertente”.