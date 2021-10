Mihajlovic nel post-partita: “Avremmo perso anche senza i due rigori. Mi auguro che il Napoli vinca lo scudetto”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Abbiamo perso contro una squadra piu’ forte di noi. Avremmo perso anche senza i due rigori. Non voglio commentare l’arbitraggio, ma ci puo’ stare. Ricordo un’espulsione di Soriano, con rosso e rigore contro, che non c’era. Ho visto una gomitata di Osimhen sull’1-0, ma nessuno ha detto niente. Con due rigori contro diventa tutto quasi impossibile. Dobbiamo concentrarci su di noi e pensare alla prossima partita. Pensiamo al Cagliari, dove speriamo di fare bene. Milan e Napoli? Faccio il tifo per il Napoli, mi auguro che vincano lo scudetto, hanno un pubblico meraviglioso. In 10 partite, 9 vittorie e 1 pareggio sono numeri chiari. Poi la Coppa d’Africa puo’ spostare qualcosa. Squadra di livello con un grande allenatore. Orsolini ha fatto abbastanza bene, pensiamo anche alla forza dell’avversario. Barrow andra’ in Coppa d’Africa. Tutti possiamo migliorare e fare meglio. L’errore in uscita di Svanberg e’ stato grave, ma tutti possiamo sbagliare. Non voglio entrare nel merito delle decisioni arbitrali. Non mi interessa. Ringrazio il ginecologo di mia figlia, che ha fatto un ottimo lavoro”.