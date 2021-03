Milan, Tonali nel post-partita: “Partita confusionaria, non abbiamo fatto la partita che volevamo”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”: “Il Napoli era messo bene in campo, non abbiamo fatto la partita che volevamo. C’e’ stato tanto casino in questa partita. Loro ci hanno fatto gol alla prima occasione chiara che hanno avuto. Il quinto posto e’ lontano, dobbiamo guardare ancora in alto. Sono partito piu’ indietro. Sono partito con difficolta’. La scorsa stagione ho giocato con poco riposo le ultime 12 partite in 3 mesi. Sapevo che non era facile questo percorso. Piano piano siamo in crescendo. La strada che sto seguendo e’ quella giusta. Devo avere la costanza giusta. Se un giocatore trova la continuita’ diventa affidabile. I calci piazzati? Sono cose studiate durante la settimana. Le palle inattive sono importante. Senza Calhanoglu in campo, le gioco io le palle inattive”.