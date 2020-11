Morte Maradona, Insigne e Mertens chiamano a raccolta gli azzurri: “Dedichiamogli la vittoria”.

Oggi alle 19:00 andrà in scena Napoli-Rijeka valida per il girone di Europa League in uno stadio vuoto e deserto per il Covid, ma malinconico e triste dopo che Diego Armando Maradona ci ha lasciato nella giornata di ieri. Proprio per questo ADL ha chiesto alla UEFA di poter trasmettere sui maxi schermi le gesta del capitano degli scudetti, nel tentativo di rendere l’aria un po meno spettrale.

L’edizione odierna della Repubblica come la squadra ha appreso la notizia nella giornata di ieri:

“I giocatori del Napoli hanno appreso la notizia mentre si recavano in ritiro, in un albergo cittadino. Gattuso e Koulibaly avevano smentito poche ore prima la voce di un litigio tra il tecnico e la squadra, ma tutto cio poi è passato in secondo piano. Stasera gli azzurri scenderanno in campo in onore di Maradona per dedicargli la vittoria contro il Rijeka in Europa League. Mertens e Insigne non hanno dimenticato la magica notte del 2014, nella semifinale di Coppa Italia quando il Napoli vinse per 3-0 sulla Roma con Maradona sugli spalti che si trasformò in un capo ultras, impazzito dalla felicità dopo il suo ritorno a Napoli dopo quasi 9 anni. Stasera sui maxi schermi campeggerà la sua immagine, nella serata della tristezza e delle lacrime.”