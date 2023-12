Mourinho: “Nel primo tempo anche una sola squadra ha giocato per vincere”

L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Ndicka ha fatto la sua migliore prestazione da quando è qui, abbiamo lavorato bene tutta la settimana, abbiamo migliorato il blocco basso difensivo. Sicuramente qualche anti Roma o anti Mourinho parlerà dell’undici contro dieci, io, invece, guardo al primo tempo dove abbiamo creato due palle-gol nitide con Bove. C’è stato un grande lavoro di tutta la squadra per non far fare il Napoli al Napoli, dopo in undici contro dieci abbiamo fatto molto bene, è entrata in campo la creatività. Abbiamo messo lì, abbiamo messo bene, la risposta è stata buonissima, abbiamo portato a casa una grande vittoria. Di mercato non parlo, se ne parlerà a gennaio, abbiamo ancora un’altra partita. Si deve partire dal presupposto che la Roma vive una situazione di grande difficoltà con il fair play finanziario. Abbiamo due giocatori fuori in vista dell’Europa League, abbiamo il rischio di prendere qualcuno e avere tre giocatori fuori dalla lista Uefa. La situazione è complicata, a me piacerebbe un difensore centrale top, di futuro. Continueremo a fare ciò che dobbiamo fare, abbiamo fatto un’ottima settimana di lavoro. Lorenzo ha avuto un comportamento da professionista, da capitano, ho avuto subito la sensazione che potesse incidere. Ho allenato solo l’Almeria fuori dall’Europa, era perfetta perchè ci allenavamo tanto. Quando abbiamo la possibilità di lavorare, miglioriamo sempre. Ci sono squadre che lavorano sempre e, infatti, migliorano costantemente. Abbiamo lavorato molto sull’aspetto difensivo, il nostro blocco basso non è fortissimo, oggi siamo migliorati tanto, Ndicka e Llorente hanno fatto bene. Contro il Bologna era troppo non avere tutti insieme Dybala, Lukaku, Smalling. Abbiamo un ottimo rapporto con la squadra, perciò mi posso permettere di essere più aggressivo, è come con la gente che ami. Ci litighi, poi torni ad amare. Nello staff oggi erano tutti malati, uno è stato anche ricoverato in ospedale, un altro 4 giorni da solo a Trigoria in stanza ed è venuto in macchina per non incontrare la squadra”