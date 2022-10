Mourinho: “Non meritavamo la sconfitta, i cartellini gialli ci hanno condizionato”

L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Roma-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Come si fa a mettere gli attaccanti in condizione di essere più pericolosi? È una buona domanda, però non rispondo, non voglio farle. Abraham? È la vita dei giocatori, succede spesso che il giocatore in determinati momenti della carriera hanno questo tipo di situazioni. Possiamo trovare altri nomi di giocatori bravi in serie A o all’estero, penso che Tammy ha questo tipo di momento. Zalewski giocherebbe quinto di destra in questa partita, Karsdorp non è in condizione di giocare novanta minuti. Il ginocchio si gonfia subito dopo dieci minuti se lo tengo in campo, la differenza tra primo e secondo tempo è nella pressione dei quinti, la differenza l’hanno fatta la stanchezza Ricky e Leo, più i cartellini gialli che s’accumulavano. Cristante aveva paura di combattere sul pallone, prima della partita cerco di prepararli sull’atteggiamento dell’arbitro, lui era equilibrato dal punto di vista emotivo. La squadra ha perso potere nella ripresa, abbiamo pressato meno alto. Nonostante tutto ciò, i miei non meritavano la sconfitta”