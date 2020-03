Mundo Deportivo: ”Il Napoli non vede l’ora di giocare contro il Barcellona”

Smentite su smentite. Erano arrivate anche in Spagna le indiscrezioni secondo cui il Napoli aveva dubbi nel raggiungere Barcellona per la sfida di mercoledì prossimo in Champions League. Il Mundo Deportivo fa sapere che fonti interne al club azzurro hanno riferito al quotidiano che non vedono l’ora di sbarcare in Spagna e hanno smentito la notizia secondo la quale c’era l’intenzione di non andare a Barcellona. L’unico ostacolo al momento è il blocco dei voli ma la situazione sembra ormai rientrata con un permesso speciale ai club di calcio che potranno volare per raggiungere la Spagna.