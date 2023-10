Nacho: “Rigore? Non ho visto il replay, ma mi hanno detto che è dubbio”

Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria in Champions League in casa del Napoli per 2-3: “Ogni volta che perdiamo una partita ci sono critiche, dubbi, sembra che sia tutto terribile, abbiamo iniziato molto bene la stagione, penso che abbiamo perso solo una partita, il derby. Non è mai bello perdere, ma come ho detto, ora abbiamo una partita prima della sosta, per cercare di ottenere un’altra vittoria e penso che sia un fantastico inizio di stagione. Mi considero un grande professionista, le persone che mi conoscono, il mio club, i miei compagni, penso che anche i rivali sappiano che tutti commettiamo errori e questo è il calcio, basta, mi sono già scusato. Non ho visto il replay del rigore, mi hanno detto che è un po’ dubbio, non lo so, l’importante è che abbiamo vinto, bisogna capire le mani, a volte sì, a volte no. Ricordo l’azione, mi butto a terra taglia la palla e poi non so se la colpisco con un rimbalzo, con le mani non so se li avevo aperti, semplicemente non l’ho visto, quindi non lo so, come ho detto mi prenderò la vittoria”.