Napoli, a Bologna con otto cambi rispetto al Rijeka: Gattuso vuole i tre punti

Dopo la vittoria di misura arrivata giovedì scorso in Europa League contro il Rijeka, mister Gattuso vuole dare continuità alle prestazioni del Napoli: solo una vittoria convincente nella gara odierna potrà archiviare la sconfitta avvenuta in casa contro il Sassuolo. Gli azzurri sono reduci da due prestazioni balbettanti, mancando sopratutto in fase realizzativa : col Sassuolo almeno 5 le palle gol non sfruttate, prima del rigore per i neroverdi.

Di fronte oggi i partenopei avranno il Bologna di Mihajlovic, capace di mettere in difficoltà la squadra di Gattuso già nel finale della scorsa stagione. Anche per questo il tecnico ha cercato di preservare al meglio fisicamente la squadra per la dura sfida di oggi. Infatti rispetto alla sfida con il Rijeka oggi dovrebbero vedersi dal primo minuto otto elementi tenuti a riposo: si parte dalla porta col probabile ritorno di Ospina, fino alla punta, Victor Osimhen, squalificato in Europa League ed a caccia di riscatto. Si rivedranno però in difesa anche Manolas e Hysaj, che affiancheranno Koulibaly e Di Lorenzo; a centrocampo la coppia Bakayoko-Fabian ed in attacco rientrano Insigne e Lozano, nel terzetto di trequartisti con Mertens in cerca di un riscatto dopo le ultime prestazioni.