Napoli, Avv. Lubrano: “Da subito ho creduto nelle ragioni del Napoli. Credo nella Giustizia”

In seguito alla vittoriosa sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, l’avvocato Enrico Lubrano, il quale ha affiancato Grassani, si è espresso così, le sue parole riportate dal Corriere del Mezzogiorno:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento senza rinvio, la restituzione del punto di penalizzazione e l’obbligo di disputare la partita Juventus-Napoli, non giocata lo scorso 4 ottobre per legittimo impedimento riconosciuto come caso di forza maggiore, perché il Napoli è stato destinatario di provvedimenti di isolamento domiciliare dell’intero gruppo-squadra e di divieto alla trasferta, anche nella modalità eccezionale c.d. “in bolla”, da parte delle Autorità sanitarie. È una grandissima soddisfazione professionale. Ho creduto subito nella estrema fondatezza delle ragioni del Napoli. La maggiore difficoltà era costituita dal fatto di dovere ribaltare due gradi di giustizia negativi. Sono felice perché credo nella Giustizia. Amo il calcio e lo sport: una partita non giocata – per legittime ragioni di tutela della salute collettiva – sarebbe stata una sconfitta per il calcio. Ringrazio il Presidente De Laurentiis per la fiducia. Dedico questa vittoria a mia moglie Claudia e ai nostri figli Tommaso, Filippo, Orlando e Tancredi-Romeo”