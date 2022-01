Napoli-Barcellona, è partita a buon ritmo la vendita dei tagliandi per la sfida

Partita a buon ritmo, con una coda virtuale su Ticketone nei primi minuti, la vendita dei biglietti per Napoli-Barcellona per ora con il 50% di capienza previsto.Venduta già la parte centrale di Distinti e Tribuna centrale per circa 7mila biglietti, riporta Il Mattino. Nei prossimi giorni, inoltre, il Governo potrebbe procedere sulla proposta di alzare la capienza al 75%, un modo per aiutare i club in difficoltà e che negli ultimi anni hanno visto quasi azzerate le entrate da stadio finendo per peggiorare il rosso di bilancio.