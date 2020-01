Napoli-Barcellona, il club spagnolo mette in vendita i biglietti per la trasferta

Sebbene l’attenzione del Barcellona sia in questo momento concentrata sulla Super Coppa, il club spagnolo ha già messo in vendita i biglietti per la trasferta d Champions al San Paolo contro il Napoli, come riporta il Mundo Deportivo

”Il club mette già a disposizione dei suoi abbonati i biglietti per vedere la prima tappa a San Paolo contro il Napoli. Il club ieri ha messo in vendita 2.336 biglietti e possono essere acquistati fino al 10 febbraio a condizione che non siano esauriti prima. Il prezzo è di 70 euro e ogni tifoso può acquistare un biglietto. Come al solito, il club offre la possibilità di viaggiare con i Desplaçaments dell’FC Barcelona. La partenza per Napoli sarà lo stesso il 25 febbraio”