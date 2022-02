Napoli Basket, la presentazione di Vitali: “Napoli è una grande piazza, felice di essere qui”

Si è svolta questo pomeriggio al PalaBarbuto la conferenza stampa di presentazione di Luca Vitali.

Alla presenza del Presidente Federico Grassi e del coach Pino Sacripanti, il neoacquisto della Gevi ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Voglio ringraziare Coach Sacripanti, che ha speso bellissime parole su di me, il Presidente e tutta la società per la splendida accoglienza ricevuta. Sono molto contento di essere qui a Napoli. I miei primi 15 giorni in città son stati molto particolari visto che non abbiamo potuto giocare a causa del rinvio delle partite ma abbiamo lavorato per quello che si è potuto fare. Ho avuto un ottimo impatto con la città, con la società, con i miei compagni. Napoli ha voglia di basket, la società ha passione e vuole crescere, lo spogliatoio ha entusiasmo. Contro Trieste ho visto un palasport caldissimo che ha trascinato la squadra. Io punto ad inserirmi nel miglior modo possibile in una squadra che, ovviamente, ha le sue gerarchie, per cercare di aiutare i miei compagni. Dobbiamo cercare di salvarci, primo obiettivo, per poi vivere ogni partita con una leggerezza diversa.

Ecco le dichiarazioni del Presidente Grassi:

“Speriamo di aver finalmente finito il nostro periodo covid, vogliamo ora poter parlare solo di basket. Napoli si conferma una piazza ambiziosa, Vitali è un giocatore importante e siamo orgogliosi e soddisfatti che ora vesta la nostra maglia. Sicuramente abbiamo fatto degli errori ma siamo molto contenti della nostra squadra, composta da straordinari professionisti. I nostri giocatori, tutti vaccinati, non possono rimproverarsi niente, conducono una vita da atleti esemplare. Vorrei che i nostri tifosi possano aiutarci cosi come hanno fatto, ad esempio, nella sfida con Trieste. Veniamo da due mesi difficili in cui abbiamo fatto davvero tanta difficoltà ad allenarci al completo. Mi aspetto un grande pubblico per una sfida, quella con Venezia fondamentale che può avvicinarci al nostro obiettivo, la salvezza.”

Ecco le dichiarazioni di Coach Sacripanti: