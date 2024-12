Napoli, brutte notizie per i tifosi azzurri: possibile stop per le prossime tre trasferte

Stando a quanto riportato da Il Mattino, si va verso lo stop per le prossime tre trasferte per i tifosi del Napoli, dopo quanto accaduto a Torino, dove in 100 hanno provato ad entrare allo stadio Grande Olimpico di Torino senza biglietto: “Stop alle gare con Udinese, Genoa e Fiorentina, per certi versi inatteso. Non è il mondo degli ultrà sotto accusa, perché quasi tutti hanno avuto degli atteggiamenti esemplari a Torino, ma il comportamento di un centinaio di tifosi. È da inizio stagione che il tifo ultrà del Napoli è osservato speciale: all’esterno del settore ospiti dello stadio poco più di cento tifosi senza biglietto hanno tentato, secondo quanto ricostruito dalla questura piemontese, di accedere lo stesso nell’impianto, provocando disagi anche a donne e minori, fino all’esplosione di petardi. Un clima teso che ha portato a delle “cariche di alleggerimento” e al ferimento (in maniera lieve) di un agente. In alcuni casi il personale dei treni che la mattina di domenica e nei viaggi di ritorno hanno trasportato l’esodo dei tifosi, sono stati vittime di comportamenti (isolati) delinquenziali. E non è escluso che possano scattare le denunce per alcuni episodi al vaglio della Polfer. È un contesto di episodi molteplici quello che spinge – a meno di un clamoroso ripensamento – il ministero dell’Interno a vietare le trasferte dei tifosi del Napoli con la prefettura che è già stata avvertita”.