Buone notizie in casa Napoli per Gattuso. Il bomber azzurro, Andrea Petagna, dopo essere stato fermo ai box a lungo causa un infortunio muscolare, è pronto a fare il suo rientro in campo.

Ieri il prima allenamento svolto interamente in gruppo. Oggi ancora un po’ di differenziato in campo. L’attaccante azzurro non vede l’ora di rientrare in campo e contro il Crotone vorrà esserci al pieno delle forze. Lo riporta Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito.