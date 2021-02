Napoli, continua a piovere sul bagnato: Demme out non solo per la Juve. Le ultime

In questo periodo no del Napoli continuano ad arrivare le cattive notizie per Gattuso. Il centrocampista Diego Demme ,dopo aver rimediato un infortunio nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta a Bergamo, sarà costretto a saltare il match di campionato contro la Juve e non solo. Il tedesco non farà parte nemmeno dei convocati per la sfida di Europa League contro il Granada. Altra tegola importante per il Napoli, che dopo le assenze pesanti di Manolas, Koulibaly e Mertens dovrà affrontare anche quella del centrocampista. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.