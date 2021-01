Napoli, continua il pressing su Mattia Zaccagni: azzurri intenti a preservare la pole sul giocatore

Domani al Bentegodi andrà in scena la sfida tra Verona e Napoli. Un match molto speciale per Mattia Zaccagni, che in questa sessione di mercato continua ad essere seguito molto dagli azzurri. Chissà se quella di domani non sia l’occasione giusta per le società per stringere i rapporti, trovare un accordo sul giocatore e portarlo alla corte di Gattuso la prossima estate. Il suo agente ha già confermato l’addio e il Napoli vuole preservare la pole position sul giocatore.

Inoltre le dichiarazioni del suo agente hanno stizzito Juric, che in conferenza stampa ha ammesso : “Ci vuole rispetto per la società! Non mi piace quando si parla così del Verona o quando il procuratore parla cosi di un giocatore. Sarà la società a decidere se vendere o meno.” Lo riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”