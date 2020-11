Napoli, finalmente dopo più di un anno riecco i 90 minuti per Ghoulam

Il terzino sinistro del Napoli, Faouzi Ghoulam, non giocava una partita intera con la maglia azzurra da ben 424 giorni. L’ultima volta accadde il 29 settembre 2019 in un Napoli-Brescia finita 2-1 a favore dei partenopei. Da allora solo spezzoni di partita o sostituzioni a gara in corso. Contro il Rijeka Gattuso lo ha buttato nella mischia dal primo minuto senza mai sostituirlo, ricevendo in cambio anche una buona risposta, soprattutto dal punto di vista fisico. Certo la gamba è ancora un po pesante, ma dopo la prestazione di ieri, ci sono ancora speranze di rivederlo di nuovo in campo per 90 minuti e di ritrovare magari l’ottimo esterno dell’epoca sarriana.