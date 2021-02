Napoli, i quotidiani bocciano Gattuso: azzurri in confusione e privi di identità

Ennesima prestazione deludente del Napoli , che nonostante il 2-1 in casa contro il Granada di ieri gli azzurri non andranno al prossimo turno. Dopo la debacle Gattuso sembra essere, come al solito nell’ultimo periodo, quello preso più di mira dalla critica. Bocciatura totale da parte dei quotidiani per il tecnico calabrese, colpevole di aver presentato ancora una volta una squadra in campo priva di identità e con un modulo inedito in cui i giocatori sembravano essere spaesati: ovvero il 3-4-1-2.

Per la Gazzetta la difesa a 3 è stato un errore ingenuo che è costato la qualificazione agli ottavi, mentre più dura è stata l’analisi del Corriere dello Sport che parla di stagione caratterizzata da confusione priva di identità tecnico-tattica. Ecco le pagelle dei quotidiani per il tecnico azzurro:

Gazzetta dello Sport: 5.5

Tuttonapoli: 5

TMW: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Repubblica: 6