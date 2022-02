Napoli, il CdS controcorrente: mostrati limiti che chi vuole vincere lo Scudetto non può avere

Generalmente elogi questo mattina per il Napoli da parte della stampa sportiva. Il Corriere dello Sport però va controcorrente, evidenziando i lati oscuri di questo Napoli. Alcuni limiti che, secondo il quotidiano, una squadra da Scudetto non può avere. Il Napolj è una squadra da Scudetto, ma non la favorita per lo Scudetto, questo in sintesi il succo. La Lazio ieri ha avuto più occasioni e Sarri giustamente mastica amaro. Spalletti però porta a casa i tre punti e soprattutto la possibilità di analizzare con serenità gli errori.