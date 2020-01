Napoli, il report dell’allenamento: Luperto torna in gruppo, terapie per Koulibaly e Maksimovic

Il Napoli riprende a correre nel primo giorno dell’anno. La squadra di Rino Gattuso è scesa in campo per preparare il match contro l’Inter in programma il 6 gennaio alle ore 20.45, valida per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto la sessione di allenamento sul campo 1 iniziando con una prima fase dedicata al torello. Successivamente lavoro aerobico seguito da esercitazioni tecniche su circuito di attrezzi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Luperto ha svolto intera seduta col gruppo. Lavoro personalizzato per Mertens. Terapie per Koulibaly e Maksimovic.

