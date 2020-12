Napoli, il turnover funziona bene: Gattuso ansioso di rivedere tre azzurri che potranno essere utili

Non c’è il tempo di tirare il fiato e riposarsi, mercoledì test importante a Milano contro l’Inter per gli uomini di Gattuso. Match che dirà tanto, soprattutto sul destino di questo Napoli e se può lottare per lo scudetto. Nel frattempo continuano ad arrivare i risultati come la vittoria contro la Samp, merito anche di un turnover sfruttato al meglio.

La rosa del Napoli forse non è stata mai così lunga e mancano ancora Osimhen, Hysaj e Rrhamani. Rino li aspetta con ansia convinto che anche loro possano essere decisivi in questi turnover, come è successo ieri con Lozano e Petagna , visti i numerosi impegni che aspettano il Napoli in pochi giorni.

Fonte: Repubblica