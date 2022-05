Napoli in Champions League, quanto incasserà la società azzurra. Cifre e dettagli

Le Cifre: la sola partecipazione ai gironi farà ricevere al Napoli un assegno di circa 15,5 milioni, ma non è certamente finita qui. Ad ogni vittoria in gara singola andranno 2,8 milioni di euro, mentre il pareggio vale 930mila euro. Ci sono poi da considerare gli incassi ai botteghini per le tre partite casalinghe (almeno altri 4-5 milioni di euro in totale).

Market Pool: Questa parte del montepremi invece viene distribuita tenendo conto del mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla Champions League 2022-23 – dalla fase a gironi in poi – tenendo conto del numero di squadre di ogni federazione. Metà dell’importo (150.15 milioni di euro) è ripartito tra le partecipanti in base al piazzamento nel campionato precedente: sia da esempio il caso dell’Italia che può contare quattro squadre, con il Milan primo porta a casa il 40% dell’importo, l’Inter secondo il 30%, Napoli per ora terzo il 20% e la Juventus quarta il 10%. L’altra metà invece è corrisposta proporzionalmente al numero di partite giocate da ciascun club nella Champions League 2022-23. Ad occhio e croce quindi altri 15-20 milioni sicuri per il Napoli.

In totale la sola partecipazione alla Champions League del Napoli garantirà alle casse azzurre una cifra almeno di 40 milioni di euro. In caso di passaggio agli ottavi andrebbero aggiunti altri 9,6 milioni di euro più l’incasso al botteghino.