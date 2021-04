Napoli, in due rischiano di saltare la Lazio: il punto sui diffidati

Doppia sfida Champions a distanza ravvicinata per il Napoli, che si appresta ad affrontare Inter e Lazio in rapida successione, entrambe in casa. Domenica sera toccherà agli uomini di Antonio Conte calcare il prato del Maradona, mentre giovedì 22 aprile (turno infrasettimanale) sarà la volta dei capitolini. Per la sfida contro i nerazzurri, però, scatta il pericolo ammonizione tra le fila dei partenopei, in quanto Demme e Mario Rui sono diffidati: un cartellino giallo, costringerebbe Gattuso a rinunciarvi per la gara con i biancocelesti.