Napoli-Inter, al via la vendita: promo per abbonati e per chi acquista la partita contro il Torino

In vendita i biglietti per la Coppa Italia

Già partita, alle ore 15, la vendita del biglietti per la gara di Coppa Italia fra Napoli e Inter, in programma il 5 Marzo alle ore 20.45. La vendita, fino a mercoledì 19 Febbraio sarà riservata solo agli abbonati, e da Giovedì 20 febbraio la vendità sarà libera. Importante promo per chi acquista anche il match di campionato contro il Torino, in programma il 29 Febbraio, sempre alle 20.45: chi acquisterà entrambi i ticket, potranno pagare con un’offerta agevolata. Di seguito, tutti i prezzi:

Napoli vs Inter coppa Italia prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 25,00

Curve € 14,00.

Napoli vs Inter coppa Italia “promo abbonato”

Tariffa applicabile agli abbonati della stagione 2019.20

Tribuna d’Onore € 40,00

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Distinti € 10,00

Curve € 5,00.

Napoli vs Inter coppa Italia “promo ticket” – Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per Napoli vs Torino.

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.

Napoli vs Torino campionato prezzi ordinari

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00