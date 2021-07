Napoli, l’Ass.Borriello conferma: “Abbiamo chiamato De Laurentiis ma non ha mai risposto”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi l’assessore allo Sport Ciro Borriello. Ecco le sue parole:

“Mi dispiace se il Napoli si indispettisce per un evento formale. Ho chiamato e incontrato anche il Napoli che era informato. Parteciperanno 500 bambini. Sarà una manifestazione formale”.

L’INVITO – “Non abbiamo pensato minimamente di invitare la squadra ma qualcuno della società poteva accogliere l’invito. Sono in cima agli invitati per questa inaugurazione. L’amichevole è in programma il 31 luglio. A De Laurentiis ho scritto il 28 maggio, non mi ha mai risposto”.



L’ATTESA – “Abbiamo aspettato alcuni mesi per l’inaugurazione della targa e della statua di Diego che ci è stata donata e il 29 lo faremo insieme ai bambini. Questa amministrazione si è fatta promotrice dell’intitolazione dello stadio a Maradona. Il Napoli sta facendo una polemica politica raccontando solo una parte della verità”.

LA DATA – “La data scelta, il 29, era stata individuata anche perché in quel giorno c’è la pausa del ritiro tra Dimaro e Castel di Sandro in modo da facilitare la presenza della SSC Napoli. Per noi è più importante la presenza di De Laurentiis che della squadra”.