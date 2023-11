Napoli, Meluso: “Garcia? Serviva una scelta forte”

Mauro Meluso, d.s. del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l’Atalanta: “L’esonero di Garcia? Con grande rammarico a volte si prendono decisioni forti. Si doveva intervenire in profondita’ e abbiamo dovuto cambiare. Mazzarri ha una storia molto importante, non solo a Napoli. Conosce bene l’ambiente, ha grandi capacita’. E’ stata una scelta ponderata e speriamo che porti l’entusiasmo che gia’ e’ evidente. Dal suo arrivo ha avuto meno di meta’ squadra a disposizione per gli impegni con le Nazionali. Mercoledi’ giocheremo a Madrid, poi avremo l’Inter in casa. Mazzarri ha sempre dimostrato che nelle emergenze si esalta, anche se ha avuto poco tempo per preparare questa partita e ne avra’ poco per organizzare le prossime, ma abbiamo fiducia in lui”.