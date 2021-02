Napoli, Mertens vittima di grande spavento: il suo aereo finisce fuori pista

Di certo un periodo non facile per Dries Mertens. L’attaccante belga sabato scorso è stato coinvolto in un incidente aereo. Il giocatore con un volo privato, era atterrato ad Anversa per farsi curare quella caviglia che continua a far male. Per fortuna il velivolo privato è solo uscito di pista creando solo tanto scompiglio e spavento ma fortunatamente nessun ferito. Mertens sta bene e quindi può procedere con le terapie per ristabilire l’uso della caviglia. Lo riporta il quotidiano belga “Het Laatste Nieuws”