Dopo aver subito l’ennesima ingiuria in questa stagione travagliata dagli infortuni, Victor Osimhen non prenderà parte nella trasferta a Sassuolo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, il nigeriano proseguirà con la sua tabella personalizzata a Castel Volturno, in attesa del via libera per ritornare ad allenarsi in gruppo. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori esami per il bomber azzurro nella speranza di rivederlo in campo per il match contro il Bologna.