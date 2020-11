Napoli, Osimhen col Milan vuole esserci ma Gattuso valuta l’alternativa

Il Napoli inizia la settimana di lavoro in vista del suo ritorno in campo, in programma domenica conto il Milan, con un grande interrogativo : Osimhen dopo aver rimediato l’infortunio in nazionale, sarà a disposizione ?

Dell’argomento scrive così l’edizione odierna di Tuttosport: ” L’ottimismo regna in casa Napoli tanto che l’ipotesi di una esclusione di Osimhen per il match contro il Milan viene vista come possibile soltanto se il calciatore dovesse alzare bandiera bianca. In tal caso è pronto a fare il suo esordio da titolare in campionato Andrea Petagna e per lui non sarebbe una partita come le altre: ha esordito in serie A proprio con il Milan, mettendo insieme solo 3 presenze in 2 stagioni.”