Napoli, Osimhen non al meglio: il nigeriano non è ancora pronto a partire dal 1′

Come evidenziato dagli spezzoni concessi al nigeriano nelle sfide contro il Verona e Spezia, Victor Osimhen non è ancora al top della condizione. L’attaccante dopo essere stato lontano dal terreno di gioco per 3 mesi, causa l’infortunio alla spalla e la positività al Covid, sta trovando difficoltà a trovare il top della condizione. Il suo rientro dovrà essere graduale e per questo motivo nella sfida di stasera contro l’Atalanta, valida per i quarti di Coppa Italia, il nigeriano partirà ancora dalla panchina.

LE valutazioni poi spetteranno a Gattuso e il rientro del suo numero 9 sarà importantissimo per gli azzurri, così come il rientro di Dries Mertens. Lo riporta l’edizione odierna del Mattino.